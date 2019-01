Der Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, Bolton, hat in Ankara mit Vertretern der türkischen Regierung über das weitere Vorgehen in Syrien beraten.

An dem zweistündigen Treffen nahmen laut türkischen Medien auch der US-Generalstabschef und der Syrien-Berater von Trump teil. Von türkischer Seite waren demnach lediglich Stellvertreter der zuständigen Minister vertreten. Bolten hatte im Vorfeld erklärt, er wolle Zusicherungen, dass die Türkei die Kurdenmiliz YPG in Syrien nicht angreife, die gemeinsam mit den USA die Terrormiliz IS bekämpfe. Der türkische Präsident Erdogan wies diese Forderung als "inakzeptabel" zurück.



Die Türkei sieht in den kurdischen Milizen in Nordsyrien Verbündete der verbotenen PKK. Die US-Regierung hingegen betrachtet sie als wichtige Partner im Kampf gegen den IS.