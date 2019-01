Für den Rückzug der amerikanischen Truppen aus Syrien hat US-Sicherheitsberater Bolton weitere Bedingungen genannt.

Zunächst müssten die restlichen Milizen der Terror-Organisation IS besiegt sein, sagte Bolton bei einem Besuch in der israelischen Hauptstadt Jerusalem. Die Türkei rief er auf, die Sicherheit der mit den USA verbündeten kurdischen Kämpfer zu gewährleisten. Die Türkei sollte keinen Militäreinsatz unternehmen, der nicht vollständig mit den USA abgestimmt sei.



Die Äußerungen Boltons gelten als erste offizielle Bestätigung, dass der Abzug der 2.000 US-Soldaten aus Syrien doch nicht so schnell vonstatten geht, wie dies bei der überraschenden Ankündigung von Präsident Trump im Dezember anzunehmen war.