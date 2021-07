In Syrien sind bei Angriffen auf Rebellengebiete im Nordwesten des Landes nach Angaben von Aktivisten mindestens acht Menschen getötet worden.

Truppen der Regierung hätten zwei Orte in der Region um die Rebellenhochburg Idlib mit Raketen beschossen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mit. Unter den Opfern seien auch zwei Kinder. Die Rettungsorganisation Weißhelme sprach auf Twitter von neun Todesopfern.



Nach mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg ist die Region um Idlib das letzte große Rebellengebiet in Afghanistan. Russland und die Türkei hatten sich als Schutzmächte im März vergangenen Jahres auf eine Waffenruhe für das lange umkämpfte Gebiet geeinigt. Seitdem ist die Gewalt zurückgegangen. Dennoch kommt es immer wieder zu Angriffen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.