Die israelische Armee hat nach Angaben von syrischen Staatsmedien erneut Ziele in dem Bürgerkriegsland angegriffen.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurden dabei in der westlichen Provinz Hama sechs pro-iranische Kämpfer getötet. Mehrere Geschosse seien auf Militärstellungen bei Masyaf abgefeuert worden. Das israelische Militär äußerte sich nicht zu den mutmaßlichen Luftangriffen.



Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 flog Israel Berichten zufolge bereits hunderte Luftangriffe gegen die syrischen Regierungstruppen und ihre iranischen Verbündeten. Die israelische Regierung und Armee bestätigen nur selten Militäreinsätze in dem Nachbarland.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.