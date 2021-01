In Syrien haben Angreifer zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen Bus überfallen und die Insassen getötet.

Neun Menschen seien dabei am Abend in der Provinz Hama ums Leben gekommen, berichteten die Staatsmedien und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie machten die Terrorgruppe IS für die Tat verantwortlich. Am vergangenen Mittwoch wurden beim Angriff auf einen Bus im Süden des Landes offenbar bis zu 30 Menschen getötet. Über die Identität der Opfer gibt es unterschiedliche Angaben. Das syrische Regime spricht von Zivilisten. Anderen Berichten zufolge waren die Opfer Soldaten auf dem Weg in den Heimaturlaub.

