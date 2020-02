Das syrische Militär hat in der Provinz Idlib zivile Ziele angegriffen.

In den vergangenen Tagen seien Luftangriffe in 19 Gemeinden gemeldet worden, und mindestens 21 Zivilisten seien umgekommen, sagte ein UNO-Sprecher. Nach Angaben der Hilfsorganisation Syrian Response Coordination Group gehörten zu den zivilen Zielen Schulen, medizinische Zentren und mehrere Siedlungen, in die Menschen vor den Kämpfen geflohen seien. Der UNO-Sprecher betonte, die Situation sei nach einem Anstieg der Kriegshandlungen in den vergangenen 48 Stunden zunehmend katastrophal. Die syrischen Streitkräfte nahmen in Idlib in den vergangenen Tagen mehrere Dörfer ein.