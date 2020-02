Das syrische Militär hat in der Provinz Idlib zivile Ziele angegriffen.

In den vergangenen Tagen seien Luftangriffe in 19 Gemeinden gemeldet worden, und mindestens 21 Zivilisten seien umgekommen, sagte ein UNO-Sprecher. Berichten zufolge sollen unter anderem Schulen und medizinische Einrichtungen attackiert worden sein.



Oppositionelle Milizen gaben an, sie hätten den strategisch wichtigen Ort Sarakib wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Die Kämpfer seien dabei von türkischen Truppen unterstützt worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Das russische Militär wies die Angaben zurück. Weiter meldet die Beobachtungsstelle, insgesamt seien die syrischen Truppen auf dem Vormarsch. Sie hätten mit russischer Hilfe in den vergangenen Tagen etwa 60 Ortschaften im Süden Idlibs und der Nachbar-Provinz Hama erobert.