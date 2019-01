Bei einem Anschlag auf eine amerikanische Patrouille im Norden Syriens sind nach Angaben von Beobachtern mehrere Soldaten getötet und einige verletzt worden.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, zündete ein Selbstmordattentäter eine Bombe in der Nähe einer US-Patrouille, die von den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften begleitet wurde. Fünf Soldaten dieser Einheit kamen ums Leben, zwei US-Amerikaner wurden verletzt. Der Anschlag ereignete sich in der Nähe der nordsyrischen Stadt Al-Hasaka. Erst in der vergangenen Woche waren in der Stadt Manbidsch vier Amerikaner getötet worden.