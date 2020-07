Bei einem Anschlag im syrischen Grenzgebiet zur Türkei sind offenbar neun Menschen getötet worden.

Weitere 15 Personen seien in dem Dorf Tal Halaf verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien mit. Die Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.



Bei den meisten Todesopfern soll es sich um Milizionäre handeln. Der Anschlag mit einer in einem Fahrzeug deponierten Bombe wurde an einem Kontrollpunkt verübt. Das Gebiet kontrollieren türkische Streitkräfte und mit ihnen verbündete, überwiegend islamistische Milizen.