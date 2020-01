In Syrien hat die Armee des Machthabers Assad nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Stadt Maaret al-Numan zurück erobert.

Sie war seit 2012 von Aufständischen beherrscht worden. Man habe nun alle Rebellen von dort vertrieben, sagte ein Armeesprecher in Damaskus. Die Offensive gegen die Stadt hatte erst gestern begonnen.



Maaret al-Numan liegt an einem Verkehrsknotenpunkt in der Provinz Idlib, die immer noch zwischen Armee und Aufständischen umkämpft ist. Nach heutigen Angaben des UNO-Nothilfebüros wurden seit Anfang Dezember rund 390.000 Menschen durch Bombardierungen und Artillerieangriffe in die Flucht getrieben. Mehr als 80 Prozent von ihnen seien Frauen und Kinder.