Das syrische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere israelische Raketen abgefangen.

Diese seien aus den israelisch besetzten Golanhöhen auf Ziele im Raum Damaskus abgefeuert worden, erklärte ein Armeevertreter in der syrischen Hauptstadt. Es sei niemand zu Schaden gekommen. Nach Informationen der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle für Menschenrechte galt der Rakenenangriff zwei Munitionslagern iranischer Kämpfer in Syrien. Von israelischer Seite gab es keine Stellungnahme.



Israel hat in den vergangen Jahren mehrfach Ziele in Syrien angegriffen - vor allem Stützpunkte mit Verbindungen zum Iran und zur militanten libanesischen Hisbollah.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.