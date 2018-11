In Syrien hat die Armee nach Angaben von Aktivisten den letzten Stützpunkt der IS-Terrormiliz im Süden des Landes eingenommen.

Soldaten hätten den IS aus der Region Tulul al-Safa vertrieben, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Die Regierungstruppen hatten ihre Luftangriffe dort in den vergangenen Wochen verstärkt.



Im Osten Syriens wurden bei Luftangriffen der US-geführten Koalition auf IS-Stellungen mindestens 40 Menschen getötet. Nach übereinstimmenden Berichten der Beobachtungsstelle und syrischer Staatsmedien wurden im Dorf Hadschin an der Grenze zum Irak Wohnhäuser getroffen. Unter den Toten seien viele Zivilisten. Die Koalition bestritt dagegen zivile Opfer.