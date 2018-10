Der syrische Präsident Assad hat eine Generalamnestie für Deserteure der Armee und für Kriegsdienstverweigerer erlassen.

Sie gilt für das In- und Ausland, enthält allerdings eine Reihe von Einschränkungen. So soll der Straferlass nicht für Kriminelle und Soldaten gelten, die zu Rebellengruppen übergelaufen sind. Dem Dekret zufolge haben Deserteure in Syrien nun vier Monate Zeit, sich zu stellen, im Ausland sechs Monate.



Die Amnestie betrifft zehntausende Menschen. So sind neben früheren Soldaten auch viele Wehrdienstverweigerer bislang nicht nach Hause zurückgekehrt, da sie auf einer Schwarzen Liste standen. Insgesamt sind seit Ausbruch des Krieges im Jahr 2011 fünf Millionen Menschen aus dem Land geflohen, zudem gibt es Millionen von Binnenflüchtlingen.