In Syrien hat Machthaber Assad den Eid auf seine vierte Amtszeit abgelegt.

Zu der Zeremonie im Präsidentenpalast in Damaskus waren mehr als 600 Personen eingeladen. Der autoritär herrschende Assad ist seit dem Jahr 2000 an der Macht. Im Mai war er bei einer Präsidentschaftswahl mit 95,1 Prozent der Stimmen bestätigt worden. Die syrische Opposition nannte die Wahl eine "Farce". Auch die Europäische Union und andere westliche Staaten erkennen das Ergebnis nicht an. Assads Verbündete Iran und Russland gratulierten dagegen. In Syrien herrscht seit zehn Jahren Bürgerkrieg.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.