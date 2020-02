Die syrischen Regierungstruppen haben Aktivisten zufolge einen wichtigen Autobahnabschnitt in der letzten Rebellenhochburg Idlib eingenommen.

Die Streitkräfte von Präsident Assad hätten nunmehr die Kontrolle über den gesamten Abschnitt der Autobahn M5, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die strategisch wichtige Straße verbindet Damaskus und Aleppo.



Die Beobachtungsstelle hat ihren Sitz in Großbritannien und stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Syrische Staatsmedien erwähnten die angebliche Eroberung des Autobahn-Abschnitts nicht.



Syrische Regierungstruppen hatten kürzlich mit russischer Unterstützung eine Offensive in der Provinz Idlib gestartet.