Der syrische Staatschef Assad hat Kritik des Westens an der Präsidentschaftswahl in seinem Land zurückgewiesen.

Derartige Meinungen hätten null Wert, sagte Assad bei der Stimmagabe in einem Vorort von Damaskus mit Blick auf eine gemeinsame Erklärung Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens und der USA. Darin hatten die Außenminister dieser Ländern die Wahl in Syrien als weder frei noch fair und betrügerisch kritisiert. Sie widerspreche den Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats und werde nicht zu einer politischen Einigung des Landes beitragen.



Beobachter rechnen mit einer klaren Mehrheit für Amtsinhaber Assad, der seit dem Jahr 2000 an der Macht ist. Seine beiden Herausforderer Abdallah und Merhi sind in der Bevölkerung kaum bekannt. Assads Regierung kontrolliert rund zwei Drittel des Landes - und nur in diesen Gebieten können die Menschen heute an der Abstimmung teilnehmen. Regierungskritiker sehen darin eine Farce.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.