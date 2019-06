Die jüngste Gewalt in der syrischen Rebellenhochburg Idlib hat nach Angaben der Vereinten Nationen seit Anfang April mindestens 300.000 Menschen in die Flucht getrieben. Viele Geflüchtete suchten Unterschlupf in völlig überfüllten Camps, sagte ein Sprecher des UNO-Welternährungsprogramms WFP in Genf. Er verurteilte, dass von den Kriegsparteien zum Teil absichtlich Felder mit Gerste, Weizen und Gemüse in Brand gesteckt würden.

In einigen Gegenden verhinderten ständige Bombardierungen, dass Bauern ihre Felder bestellen oder Ernten einfahren könnten. Dabei seien Nahrungsmittel dringend nötig. Das WFP weitet denn auch seine Lebensmittelhilfe für den umkämpften Nordwesten des Landes aus.



Allein im Juni sollen mehr als eine Million Menschen mit Essensrationen versorgt werden. Bisher hat das WFP nach eigenen Angaben rund 700.000 Menschen versorgt - in der Provinz Idlib ebenso wie in den angrenzenden Gebieten.



Die Provinz Idlib gilt als wohl letzte Bastion islamistischer Rebellen, die gegen Präsident Assad kämpfen. Die Kontrolle hat weitgehend die Dschihadisten-Allianz Hajat Tahrir al-Sham, die Verbindungen zu Al-Kaida hat.



Die syrische Luftwaffe geht mit russischer Unterstützung seit Ende April massiv in der Region vor und begründet die Angriffe mit dem Kampf gegen den Terror. Menschenrechtler, so etwa Human Rights Watch, werfen Syrien und den Verbündeten aber "illegale Angriffe auf Zivilisten" vor, ebenso wie den Einsatz geächteter Waffen wie Streumunition, Brand- und Fassbomben vor.



Russland blockierte zuletzt eine Erklärung des UN-Sicherheitsrats zu den Gefechten. Deutschland, Belgien und Kuwait hatten angeregt, dass der Rat seine Besorgnis über Angriffe auf Zivilisten, Anschläge von Extremistengruppen und eine mögliche humanitäre Katastrophe im Falle einer massiven Militäroperation ausdrücke. Doch habe Moskau legte Widerspruch ein.