Bundesaußenminister Maas hat ein Ende des militärischen Konflikts in der syrischen Region Idlib gefordert.

Es sei unerträglich, wie der Krieg weiter zu Lasten der Zivilbevölkerung tobe, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Die Situation in Idlib spitze sich derzeit zu und nehme das Ausmaß einer humanitären Katastrophe an. Die Angriffe müssten ein Ende haben, sagte Maas. Er sprach sich für eine politische Lösung aus, die auch das türkische Engagement in Syrien beenden solle.



Im Norden Syriens spitzt sich die militärische Konfrontation zwischen der türkischen Armee und den von Russland unterstützten syrischen Streitkräften zu. Der türkische Präsident Erdogan drohte heute der Regierung in Damaskus mit Vergeltung, sollten erneut türkische Soldaten zu Schaden kommen. Dann werde man die syrischen Truppen auch jenseits von Idlib angreifen, so Erdogan.