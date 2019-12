Das Auswärtige Amt hat sich besorgt über die jüngste Intensivierung der Kampfhandlungen im Norden Syriens geäußert.

Die wiederholten Angriffe des syrischen Regimes und seiner Verbündeten auf zivile Infrastruktur wie Gesundheitseinrichtungen verurteile man mit aller Schärfe, teilte eine Sprecherin in Berlin mit. Deutschland fordere ein sofortiges Ende der Angriffe und die Einrichtung einer dauerhaften Waffenruhe. Die humanitäre Lage in der Provinz Idlib sei nach wie vor katastrophal.



Im Norden Syriens sind nach UNO-Angaben bis zu 60.000 Menschen durch neue Angriffe in den vergangenen Wochen vertrieben worden. Seit Anfang Dezember haben Syrien und Russland ihre Luftangriffe auf die Rebellengebiete massiv verstärkt.