Von der Terrormiliz IS geht nach Einschätzung des Auswärtigen Amts weiterhin eine ernste Gefahr aus.

Die gestrigen Anschläge in der syrischen Stadt Sweida mit mehr als 200 Toten hätten gezeigt, dass nur eine Friedenslösung für ganz Syrien eine nachhaltige Lösung bringen könne, sagte ein Sprecher. Der IS hatte gestern versucht, auf die von der Regierung kontrollierte Stadt im Süden des Landes vorzurücken. Dabei kam es zu stundenlangen Gefechten und mehreren Selbstmordattentaten. An der Beisetzung der Opfer nahmen heute hunderte Menschen teil.

