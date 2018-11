Das Auswärtige Amt warnt laut einem Medienbericht davor, Abschiebungen nach Syrien wieder zuzulassen.

In keinem Teil Syriens bestehe ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Personen, zitiert die "Süddeutsche Zeitung" aus einem Lagebericht des Außenministeriums, der als Verschlussache eingestuft ist. Innerhalb der regimenahen Sicherheitsbehörden, aber auch in Teilen der Bevölkerung würden Rückkehrer als Feiglinge oder sogar als Verräter betrachtet. Männer zwischen 18 und 42 Jahren würden in der Regel zum Militär eingezogen, vorher jedoch oft für mehrere Monate wegen Desertion inhaftiert.



Der derzeit geltende Abschiebestopp für Syrien endet im Dezember. Bayerns Innenminister Herrmann hatte in der vergangenen Woche gefordert, zumindest schwere Straftäter und sogenannte Gefährder in das Land abzuschieben, sobald es die Lage erlaube.