In Syrien hat es nach Angaben von Beobachtern zum ersten Mal seit drei Monaten wieder russische Luftangriffe gegeben.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilt, wurden in der vergangenen Nacht und heute früh vermutete Stellungen von Aufständischen im Nordwesten des Landes angegriffen. Über mögliche Opfer ist nichts bekannt. Der Nordwesten Syriens ist die letzte Hochburg islamistischer Milizen in dem Land.



Seit Inkrafttreten einer Waffenruhe Anfang März hatten die syrische Armee und die russischen Truppen ihre Offensive gegen Aufständische weitgehend eingestellt. In den vorangegangenen Monaten hatten die Kämpfe fast eine Million Menschen in die Flucht getrieben. Nach UNO-Angaben sind in der letzten Zeit rund 120.000 Menschen in die Region zurückgekehrt.