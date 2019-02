Im Syrien-Krieg sollen deutlich häufiger Chemiewaffen eingesetzt worden sein als bisher angenommen.

Das zeigt nach Informationen des "Spiegels" eine unabhängige Untersuchung internationaler Experten. Demnach gab es seit Beginn des Kriegs 2011 mehr als 330 Angriffe mit Chlorgas und Sarin. Für so gut wie alle sei das Regime von Präsident Assad verantwortlich, für die restlichen die Terrormiliz IS, heißt es.



Für ihre Analyse hatten die Experten unter anderem Flugbewegungen in Syrien, ärztliche Untersuchungen der Opfer, Berichte von nichtstaatlichen Organisationen und Recherchen der Vereinten Nationen ausgewertet.