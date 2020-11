Die israelische Luftwaffe hat offenbar erneut pro-iranische Kämpfer in Syrien attackiert.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mitteilte, wurden dabei mindestens 19 Menschen getötet, darunter mehrere hochrangige Offiziere. Die Kampfflugzeuge griffen demnach den Ort Abu Kamal an der syrisch-irakischen Grenze an. Der Iran ist ein Verbündeter des syrischen Präsidenten Assad. Israel will verhindern, dass der Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien vergrößert.



Die Berichte lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen. Israel äußerte sich nicht zu dem Vorgang.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.