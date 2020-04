Das israelische Militär hat nach syrischer Darstellung wieder Luftangriffe in der Nähe von Damaskus geflogen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldet, schlugen mehrere Raketen in Orten südlich der Hauptstadt ein. Den Angaben zufolge wurden mehrere Zivilisten getötet und verletzt. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, bei den Angriffen seien auch Kämpfer pro-iranischer Milizen getötet wurden. Ziel seien auch die schiitische Hisbollah-Miliz gewesen, die von Teheran seit Jahrzehnten gefördert wird. Die Beobachtungsstelle hat ihren Sitz in Großbritannien und bezieht ihre Angaben aus einem Netzwerk örtlicher Informanten.



Israel hat in der Vergangenheit wiederholt Ziele in Syrien angegriffen, um den Einfluss des Iran dort zu begrenzen. Das Militär bestätigt die Angriffe aber für gewöhnlich nicht.