Die israelische Luftwaffe hat in der vergangenen Nacht eigenen Angaben zufolge militärische Ziele in Syrien angegriffen.

Dies sei eine Reaktion auf iranischen Raketenbeschuss auf die Golan-Höhen gewesen, teilte die Armee heute früh mit. Bei den Bombardierungen soll es mehrere Tote gegeben haben. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete auch von Verletzten. Die israelische Luftwaffe hatte in der Vergangenheit mehrfach Ziele in dem Land angegriffen. Damit soll verhindert werden, dass der Iran seinen Einfluss in Syrien militärisch weiter ausbaut. Teheran unterstützt im Bürgerkrieg die Regierungstruppen.