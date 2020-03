Im Nordwesten Syriens sind bei Luftangriffen Aktivisten zufolge mindestens 15 Zivilisten getötet worden.

Nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ereigneten sich die Angriffe nahe der Stadt Maaret Misrin in der Provinz Idlib, vor der geflüchtete Syrer ausharrten. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle hat ihren Sitz in Großbritannien und stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten vor Ort. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.



Im Nordwesten Syriens geht die syrische Armee seit Dezember mit Unterstützung Russlands verstärkt gegen islamistische Milizen vor. Auf Seiten der Rebellen steht die Türkei. Der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin treffen sich heute in Moskau.

Luxemburg gegen Schutzzone in Nordsyrien

Die Lage in Idlib ist auch Thema bei einem EU-Außenministertreffen in Zagreb. Luxemburgs Außenminister Asselborn lehnte den türkischen Vorschlag ab, Flüchtlingslager in einer Schutzzone in Nordsyrien einzurichten. Asselborn sagte im Deutschlandfunk, es widerspräche den europäischen Werten, wenn diese Regionen dann womöglich auch militärisch gesichert würden, um dort Menschen anzusiedeln. Asselborn rief die Europäische Union auf, sich politisch stärker in den Konflikt einzubringen. Der französische Staatspräsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel müssten den russischen Präsidenten Putin stärker in die Verantwortung nehmen. Sanktionen gegen Russland lehnte Asselborn aber ab.