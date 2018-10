Die Terrormiliz IS hat im Osten Syriens nach zwei Medienberichten mehr als 40 Kämpfer eines US-gestützten Bündnisses getötet.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet, Selbstmordattentäter des IS hätten nahe der irakischen Grenze die Demokratischen Kräfte Syriens, kurz SDF, angegriffen. Der Nachrichtenkanal Amaq, eines der Sprachrohre der Terrormiliz, berichtete ebenfalls von mehr als 40 getöteten Kämpfern. Die SDF - ein kurdisch-arabischer Zusammenschluss - hatten im September eine Offensive gestartet, um den IS aus der Gegend zu vertreiben.



In Istanbul begann am Nachmittag eine Syrien-Konferenz, an der Russland, Frankreich, die Türkei und Deutschland teilnehmen. Der UNO-Gesandte de Mistura will dabei über die aktuelle Lage informieren.