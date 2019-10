Bei einem türkischen Luftangriff auf einen Konvoi mit Zivilisten und ausländischen Journalisten sind im Norden Syriens Berichten zufolge zehn Menschen getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, ereignete sich der Angriff in der Ortschaft Ras al-Ain. Eine französische Journalistin teilte bei Twitter mit, sie sei in dem Konvoi gewesen.

Ihrem Team gehe es gut, doch Kollegen seien tot. Im Zusammenhang mit den Kämpfen im Nordosten von Syrien steht wohl auch der Tod der Politikerin Khalaf, die Generalsekretärin der kurdischen Partei FSP war. Sie soll in einen Hinterhalt geraten sein.



Nach kurdischer Darstellung flohen unterdessen mehr als 900 Unterstützer der Terrormiliz IS aus einem Gefangenenlager im Nordosten von Syrien. Vorangegangen waren dort Luftangriffe der türkischen Armee. Die UNO geht davon aus, dass inzwischen 130.000 Menschen in Nordsyrien auf der Flucht sind.