Bei der Explosion einer Bombe im Norden Syriens sind mindestens sechs Menschen getötet worden.

Der Sprengsatz war an einem Auto befestigt und detonierte in einem Industriegebiet der Stadt Afrin, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien meldete. Bei der Explosion wurden mindestens 29 weitere Menschen verletzt. Bisher bekannte sich noch niemand zu dem Anschlag.



Die von Kurden geprägte Region um Afrin liegt an der Grenze zur Türkei. Türkische Truppen und verbündete syrische Rebellen waren dort im Frühjahr 2018 einmarschiert und hatten das Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.