Kurz vor der Parlamentswahl in Syrien sind in der Hauptstadt Damaskus zwei Bomben explodiert.

Ein Mensch sei getötet und ein weiterer verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Die Sprengsätze seien in der Nähe einer Moschee am südlichen Stadtrand von Damaskus deponiert gewesen. In dem Bürgerkriegsland soll heute ein neues Parlament gewählt werden. Die Abstimmung ist in den Teilen Syriens geplant, die sich unter Kontrolle von Machthaber Assad befinden. Erwartet wird ein klarer Sieg der regierenden Baath-Partei, wirkliche Oppositionskandidaten gibt es nicht.