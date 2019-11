Erstmals mit Unterstützung der Bundesregierung soll eine Frau nach Deutschland zurückkehren, die aus dem Umfeld der IS-Terrormiliz in Syrien kommt. Das Auswärtige Amt bestätigte, dass die Mutter gemeinsam mit ihren drei deutschen Kindern aus einem nordsyrischen Gefangenenlager in den Irak ausreisen konnte. Gegen die Frau wird in der Bundesrepublik ermittelt.

Nach Informationen der dpa soll die Familie morgen nach Deutschland kommen. Bislang hatte die Bundesregierung nur bei der Rückführung von Kindern geholfen. Die Aufnahme von deutschen Staatsangehörigen in Syrien, die dem IS nahestehen oder unter Terrorverdacht stehen, hatte eine Kontroverse ausgelöst. Die Bundesregierung will jeden Einzelfall prüfen. In der Türkei warten aktuell noch zwei deutsche Frauen, die zuvor in Syrien gefangen waren, mit ihren Kindern auf ihre Abschiebung nach Deutschland.