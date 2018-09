Die Bundesregierung hat Russland aufgerufen, die syrische Regierung von einer Offensive in der Region Idlib abzuhalten.

Man erwarte, dass Moskau eine Katastrophe verhindere, sagte eine Sprecherin in Berlin. Zudem müssten Hilfsorganisationen ungehinderten Zugang dorthin erhalten. Idlib ist das letzte große Gebiet in Syrien, das noch von Rebellen kontrolliert wird. Jüngsten Schätzungen zufolge leben dort drei Millionen Menschen, etwa die Hälfte von ihnen Binnenvertriebene. Die russische Luftwaffe hatte zuletzt Angriffe auf Idlib geflogen, was nach Ansicht von Beobachtern auf eine baldige Offensive der syrischen Armee hindeutet.