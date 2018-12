Die Bundesregierung war nach eigenen Angaben nicht über den geplanten Abzug der US-Truppen aus Syrien informiert.

Regierungssprecherin Demmer sagte in Berlin, man habe die Entscheidung der Vereinigten Staaten zur Kenntnis genommen. Als Verbündeter und Teil der Koalition gegen die Terrormiliz IS hätte man vorherige Konsultationen als hilfreich empfunden. Auch gehe aus Sicht der Bundesregierung weiterhin eine Gefahr vom IS aus.



Die Linksfraktion begrüßt den Abzug der US-Soldaten dagegen. Der Verteidigungspolitiker Neu teilte mit, der Schritt sei richtig und notwendig. Wer den Abzug der USA bedauere oder als Fehler betrachte, übersehe, dass das Chaos in der Nahost-Region im wesentlichen von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten erzeugt worden sei. Im übrigen sei der westliche Einsatz in Syrien völkerrechtswidrig.



Der US-amerikanische Verteidigungsminister Mattis hatte seinen Rücktritt erklärt. Als Begründung für seinen Schritt gab Mattis Meinungsverschiedenheiten mit Präsident Trump an. Es sei seine feste Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten starke Allianzen benötigten und ihren Verbündeten Respekt erweisen sollten. Damit spielt er auf Trumps Entscheidung an, US-Truppen aus Syrien und auch aus Afghanistan abzuziehen.