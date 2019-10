Der türkische Außenminister Cavusoglu hat deutliche Kritik an der Haltung Deutschlands zum Konflikt in Nordsyrien geäußert.

Bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Maas in Ankara sagte Cavusoglu mit Blick auf die türkische Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG, Deutschland gebe an, dass es die Sicherheitsbedenken der Türkei verstehe. Gleichwohl stelle es sich auf die Seite der Terroristen. Cavusoglu nahm auch Stellung zum Vorschlag einer internationalen Schutzzone in Nordsyrien. Die Idee von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sei nicht realistisch. Auch Maas distanzierte sich von dem Vorstoß der CDU-Vorsitzenden. Dieser habe im Moment eher theoretischen Charakter. Den Menschen in Syrien fehle die Zeit für solche Debatten.



Maas wollte bei dem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu auf eine dauerhafte Waffenruhe im Konflikt mit der kurdischen Miliz YPG dringen. Zudem rief er die Türkei auf, die Zivilbevölkerung in der Region zu schützen.

Treffen von russischen Vorwürfen überschattet

Unterdessen erhebt das russische Verteidigungsministerium schwere Vorwürfe gegen die US-Truppen in Syrien. Sie würden im Osten des Landes große Ölmengen stehlen und außer Landes bringen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Behörde veröffentlichte Satellitenfotos, die den Schmuggel syrischen Staatseigentums beweisen sollen.



Die US-Regierung hatte diese Woche angekündigt, zusätzliche Soldaten in die Region zu schicken. Sie sollen dort den Angaben zufolge Ölquellen vor dem Zugriff von Islamisten schützen.