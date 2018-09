Der Außenexperte der CDU und Vorsitzendes Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, rät dazu, dass sich Deutschland einem Militäreinsatz der USA, Großbritanniens und Frankreichs in Syrien anschließt.

Röttgen sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, wenn es darum gehe, einen neuen Giftgasangriff auf die Zivilbevölkerung zu verhindern, sollte sich Deutschland dem nicht verschließen. Die Bundeswehr solle prinzipiell bereit sein, sich an Aufklärungsflügen, Schadensanalysen und auch an Kampfeinsätzen zu beteiligen. Manchmal liege auch in der Vergeltung eines Giftgasangriffes eine Abschreckung für weitere Einsätze von Chemiewaffen, so Röttgen.



Die Bundesregierung hat eine Beteiligung an einem Vergeltungsschlag im Fall eines Giftgas-Angriffs in Syrien noch offengelassen. Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, das Verteidigungsministerium lasse dies prüfen.