Syriens Regierung hat die US-Angriffe auf schiitische Milizen im Osten des Bürgerkriegslandes verurteilt.

Das Außenministerium in Damaskus sprach von einem "offenen Verstoß" gegen internationales Recht, wie die staatliche Agentur Sana berichtete.



Das US-Militär hatte in der vergangenen Nacht Luftangriffe im Osten Syriens gegen Milizen geflogen, die eng mit dem Iran verbündet sind. Mindestens 19 Kämpfer kamen dabei ums Leben. Das amerikanische Verteidigungsministerium erklärte, dass es sich dabei um eine Reaktion auf Angriffe auf amerikanische Soldaten und deren internationale Verbündete im Irak gehandelt habe. Es ist der erste öffentlich bekannte Einsatz seit Bidens Amtsantritt vor einem Monat.



In der vergangenen Woche war ein von US-Truppen genutzter Luftwaffenstützpunkt im nordirakischen Erbil mit Raketen beschossen worden. Dabei wurden ein ziviler Militärmitarbeiter getötet sowie ein amerikanischer Soldat und mehrere Iraker verletzt.

