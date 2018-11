Die frühere UNO-Sonderermittlerin für Syrien, Carla Del Ponte, hat die UNO für ihre Untätigkeit im Syrien-Krieg kritisiert.

Die Schweizer Juristin berichtete in der Neuen Zürcher Zeitung, dass sie als Ermittlerin hunderte Gewalttaten in Syrien aufgeführt habe. "Wir hofften, dass der ständige Internationale Strafgerichtshof oder ein Ad-hoc-Gericht sich mit den Kriegsverbrechen in Syrien befassen würde. Der UNO-Sicherheitsrat hätte dies veranlassen müssen. Doch er tat – nichts", sagte Del Ponte. Für sie sei die UNO deshalb eine "große Enttäuschung" und eine "Schwatzbude", in der vor allem sehr viel geredet werde.



"Ich erinnere mich an einen Fall, in dem ein zwölfjähriges Kind geköpft wurde – vom IS. Wir identifizierten die Täter, wir vernahmen die Mutter. Und wir haben ein Video, in dem sich der Täter brüstet mit der Tat. In diesem Krieg wurden nicht nur unglaublich brutale Verbrechen begangen, sie wurden auch zur Schau gestellt."



Del Ponte war Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes für die Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien sowie für den Völkermord in Ruanda in Den Haag. Die Verbrechen in Syrien seien jedoch noch brutaler gewesen. "Gefangene in Gefängnissen wurden nicht bloß gefoltert, bis sie starben, sie wurden gefoltert und am Leben erhalten, damit sie so lange wie möglich gefoltert werden konnten", sagte Del Ponte.



Del Ponte erzählte, dass sie kürzlich gefragt wurde, ob sie UNO-Generalsekretärin werden wolle, was sie bejahte. "Aber ich würde wohl nicht lange im Amt bleiben."