Die Forderung von US-Präsident Trump, europäische Staaten müssten ihre in Syrien gefangenen IS-Kämpfer zurücknehmen, ist nach Ansicht deutscher Außenpolitiker berechtigt.

Der Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Nouripour, betonte, Deutschland sei verantwortlich für seine Staatsbürger, ob sie nun Heilige seien oder Terroristen. Man müsse sie zurücknehmen und hier zur Rechenschaft ziehen, sagte der Grünen-Politiker dem Deutschlandfunk am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Ähnlich äußerte sich auch der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Liebich.



In der Debatte geht es um mehr als 800 Kämpfer der IS-Miliz, die im Osten Syriens gefangen genommen wurden. Trump erklärte auf Twitter, würden diese nicht von ihren europäischen Heimatstaaten zurückgenommen, sei man gezwungen, sie auf freien Fuß zu setzen. Der US-Präsident rechnet mit einem baldigen Sieg über den IS und will seine Truppen dann aus dem Land abziehen.