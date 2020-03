Das Deutsche Rote Kreuz beklagt im zehnten Jahr des Kriegs in Syrien eine weitere Verschlechterung der humanitären Lage im ganzen Land.

Auch wenn sich die internationale Aufmerksamkeit vor allem auf die Provinz Idlib richte, dürfe nicht aus dem Blick geraten, dass die Situation landesweit seit Ende 2019 immer dramatischer werde, sagte DRK-Generalsekretär Reuter in Berlin. Die Infrastruktur sei vielerorts zerstört und die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen außer Betrieb. In vielen Gebieten fehle es an der Grundversorgung mit Wasser, Lebensmitteln, medizinischen Leistungen und Unterkünften. Reuter fügte hinzu, Kinder könnten nicht zur Schule gehen und der Anteil der Bevölkerung, der unterhalb der Armutsgrenze lebe, wachse stetig.



Das Deutsche Rote Kreuz ist seit 2012 in Syrien tätig und unterstützt die Schwestergesellschaft Syrischer Arabischer Roter Halbmond vor allem mit Hilfsgütern und Logistik für das ganze Land.