Nach den Vetos Russlands und Chinas im UNO-Sicherheitsrat gegen eine Resolution zur humanitären Hilfe für Syrien drängt Deutschland auf eine rasche Lösung.

UNO-Botschafter Heusgen sagte in New York, das Leiden der syrischen Bevölkerung müsse gelindert werden. Das Auswärtige Amt erklärte in Berlin, man wolle versuchen, mit den Staaten im Sicherheitsrat und den internationalen Hilfsorganisationen eine Lösung zu erarbeiten. Deutschland hat derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat. Die Bundesregierung hatte den Resolutionsentwurf gemeinsam mit Belgien eingebracht. Anders als Russland und China stimmten die anderen 13 Mitglieder des Sicherheitsrates dem Text zu. Darin geht es um die Fortsetzung des UNO-Hilfsprogramms für Syrien. Es erlaubt den Vereinten Nationen, wichtige Hilfsgüter über Grenzübergänge auch in jene Teile des Landes zu bringen, die nicht von Machthaber Assad kontrolliert werden. Russland und China sind der Ansicht, dass das die Souveränität Syriens verletzt. Russland unterstützt in dem Konflikt das syrische Regime.