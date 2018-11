Die Bundesregierung prüft offenbar, deutsche IS-Anhänger mit Hilfe des Roten Kreuzes aus Syrien zurückzuholen.

Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Auswärtige Amt. Der Generalbundesanwalt ermittelt derzeit gegen 14 deutsche Staatsbürger in Syrien, die der Mitgliedschaft in der Terrororganisation "Islamischer Staat" beschuldigt werden. Insgesamt befinden sich mindestens 35 mutmaßliche deutsche IS-Anhänger in Gefangenschaft der Kurden im Norden Syriens. Unter ihnen sind zehn Frauen und 15 Kinder. Die kurdische Verwaltung will, dass die ausländischen Gefangenen in ihre Heimatländer zurückkehren.