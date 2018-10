Die Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Russland und der Türkei kommen noch in diesem Monat zusammen, um gemeinsam über die Zukunft Syriens zu beraten.

Das Treffen soll am 27. Oktober in Istanbul stattfinden. Eingeladen hat der türkische Präsident Erdogan. Dem französischen Präsidialamt zufolge soll es vor allem darum gehen, den Waffenstillstand in der umkämpften Region Idlib sicherzustellen und eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Es wäre der erste Syrien-Gipfel in dieser Zusammensetzung. Bisher hatte die Türkei in dem Konflikt vor allem das Gespräch mit Russland und dem Iran gesucht.