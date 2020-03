Die Bundesregierung will ihre Hilfe für die notleidende Bevölkerung in Nordsyrien offenbar deutlich aufstocken.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" sollen kurzfristig zusätzliche 100 Millionen Euro für humanitäre Soforthilfe in der umkämpften Provinz Idlib bereitgestellt werden. Dies habe Außenminister Maas in einer vertraulichen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag mitgeteilt.



Zuvor hatte die Europäische Union bereits zusätzliche 170 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Syrien angekündigt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara, es gebe ein gemeinsames Interesse, den Konflikt in Syrien zu beenden. Erdogan betonte, die Krise könne nur bewältigt werden, wenn die EU die politischen und humanitären Anstrengungen seines Landes in Syrien weiter unterstütze. nlkine