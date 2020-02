Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat angesichts des Konflikts zwischen der Türkei und Syrien zur Deeskalation aufgerufen. Russland und Syrien müssten ihre Offensive in Syrien und vor allem die Luftschläge in der Provinz Idlib beenden, sagte Stoltenberg nach einem Treffen des Nordatlantikrats in Brüssel. Die Nato stehe solidarisch an der Seite der Türkei.

In Idlib waren gestern Abend 33 türkische Soldaten durch einen Luftangriff getötet worden. Die türkische Armee beschoss zur Vergeltung syrische Regierungstruppen. Zudem forderte die Regierung die Nato auf, der Türkei Beistand zu leisten. Ein Sprecher ließ zudem erkennen, dass Ankara den syrischen Flüchtlingen die Grenze in Richtung EU öffnen könnte. Angesichts der aktuellen Lage könne man die Menschen nicht mehr aufhalten, erklärte der AKP-Sprecher.

Griechenland schließt Grenzübergang

Griechenland schloss den Grenzübergang zur Türkei zwischen Kastanies und Pazarkule. Das berichtet das griechische Fernsehen. Zuvor hatten sich dort mehrere hundert Migranten versammelt. Versuche, in die EU zu gelangen, gab es auch am Übergang Edirne sowie an der türkischen Küste in der Nähe der griechischen Insel Lesbos. Das bulgarische Verteidigungsministerium erklärte, man werde tausend Soldaten zur Sicherung der Landesgrenze zur Türkei einsetzen.



Die Europäische Union appellierte an die Führung in Ankara, den Flüchtlingspakt einzuhalten. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte in Brüssel, bisher habe die Türkei das zugesichert. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter rief die EU auf, der Türkei beim Umgang mit syrischen Flüchtlingen zu helfen. Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk, es sei jetzt wichtig, Ankara bei der Versorgung der Flüchtlinge zu unterstützen. Die Türkei trage eine große Last. Innerhalb der nächsten 14 Tage müsse man viel erreichen. In Richtung Türkei sagte er, sie solle ihre Drohung mit neuen Flüchtlingen abstellen.

Fordert die Türkei den Bündnisfall?

Am Vormittag befassten sich die Nato-Botschafter mit den türkischen Äußerungen. Grundlage war nach Angaben von Stoltenberg Artikel 4 des Nordatlantikvertrags. Dieser sieht Beratungen vor, wenn ein Nato-Mitglied die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht.



Der eigentliche Bündnisfall wird in Artikel 5 geregelt. Darin heißt es, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Nato-Staaten als ein Angriff gegen alle angesehen wird und sie sich gegenseitig unterstützen. Nach einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags ist die türkische Militäroffensive in Syrien aller Wahrscheinlichkeit nach kein Bündnisfall.



Die Provinz Idlib gilt als letztes noch von Aufständischen kontrolliertes Gebiet in Syrien. Die Türkei und Russland hatten vereinbart, dort eine Deeskalationszone einzurichten. In den vergangenen Wochen rückte das syrische Militär jedoch mit Unterstützung aus Moskau vor. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind fast 950.000 Menschen auf der Flucht.