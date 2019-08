Die israelische Luftwaffe hat Ziele im Nachbarland Syrien bombardiert.

Bei dem Angriff in der vergangenen Nacht nahe Damaskus wurden laut der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zwei Kämpfer der schiitischen Hisbollah-Miliz und ein iranischer Kämpfer getötet.



Das israelische Militär erklärte, der Luftwaffeneinsatz sei erfolgt, um einen Drohnenangriff auf Ziele in Nordisrael zu verhindern.



In der libanesischen Hauptstadt Beirut wurde zudem ein Medienzentrum der Hisbollah beschädigt. Auch für diesen Angriff wurde Israel verantwortlich gemacht.