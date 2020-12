In Syrien sind bei einem Angriff auf einen Bus dutzende Soldaten getötet worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien nannte die Zahl von 37 Toten; die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete 28 Todesopfer. Die Soldaten waren demnach auf dem Weg in den Heimaturlaub, als ihr Bus in der Provinz Deir Essor im Süden des Landes beschossen wurde. Nach Informationen der Beobachtungsstelle verübten Kämpfer der IS-Terrormiliz die Attacke.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.