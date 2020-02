Der türkische Präsident Erdogan fordert von Deutschland und Frankreich Unterstützung zur Lösung der Krise in der syrischen Provinz Idlib.

Die Angriffe der syrischen Regierung und ihrer Unterstützer müssten gestoppt werden, sagte Erdogan nach Angaben des Präsidialamtes in Ankara. Der Staatschef hatte mit Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron telefoniert. In einer gemeinsamen Erklärung riefen die EU-Staats- und Regierungschefs zur Einstellung der Kampfhandlungen in Idlib auf. Die Konfliktparteien müssten Helfern einen ungehinderten Zugang zu den notleidenden Menschen ermöglichen.



Im Nordwesten Syriens geht die Armee seit Dezember mit Unterstützung Russlands verstärkt gegen islamistische und dschihadistische Milizen vor. Schätzungen der UNO zufolge sind rund 900.000 Menschen aus dem umkämpften Gebiet geflohen.