Die Türkei, Russland und der Iran beraten heute über die Lage in der syrischen Rebellenhochburg Idlib.

Dazu kommen die Präsidenten der drei Länder in der türkischen Hauptstadt Ankara zusammen.



Die Türkei unterstützt in dem Konflikt verschiedene oppositionelle Rebellengruppen; der Iran und Russland stehen auf der Seite des syrischen Präsidenten Assad. Russland und die Türkei hatten vor einem Jahr in der Provinz Idlib eine Deeskalationszone eingerichtet.



Weitere Themen des Treffens in Ankara sind eine freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien und Schritte hin zu einer politischen Lösung des Konflikts.