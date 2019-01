Der Abzug der US-Truppen aus Syrien muss nach Ansicht des türkischen Präsidenten Erdogan sorgfältig und mit den richtigen Partnern vorbereitet werden.

Sein Land sei das einzige, dass die Macht und das Engagement habe, diese Aufgabe zu erfüllen, schreibt Erdogan in einem Gastbeitrag für die "New York Times". Man könne sowohl mit den USA als auch mit Russland zusammenarbeiten. Zudem betonte

er, dass die Türkei den Kampf gegen die Terrororganisation IS und andere terroristische Gruppen in Syrien fortsetzen werde.



Heute reist US-Sicherheitsberater Bolton zu Gesprächen über den Anti-Terror-Kampf in Syrien nach Ankara. Dabei dürfte es auch um den Abzug der amerikanischen Truppen gehen. Unter anderem sind Treffen mit Verteidigungsminister Akar und Geheimdienstchef Fidan geplant.